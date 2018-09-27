Томский политех входит в международный научный комплекс «Астана»

Астана, , 08:39 — REGNUM Томский политехнический университет (ТПУ) станет одни из участников Международного научного комплекса «Астана». Этот вопрос обсуждался на встрече ректора Петра Чубика с руководителями ряда министерств Казахстана, сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что визит руководителя вуза в Казахстан проходит по приглашению научного руководителя МНК «Астана» Марата Шайхутдинова.

«ТПУ стал вторым российским университетом, наряду с МГУ приглашенным к участию в этом масштабном международном проекте. Кроме того, с МНК «Астана» сотрудничают ведущие университеты Китая, США, Великобритании, Малайзии», — говорится в сообщении.

По итогам деловых встреч были определены приоритетные направления сотрудничества между ТПУ и МНК «Астана». Это ключевые образовательные программы (магистратура) и перспективные научные разработки вуза в таких областях, как: «Цифровая среда», «Космос», «Мирный атом» и «Экология».

Основная цель создания МНК «Астана» — интеграция научно-прикладной, научно-образовательной и научно-производственной деятельности мировых исследовательских центров, университетов, ведущих корпораций для повышения конкурентоспособности человеческого капитала, науки, инноваций и производства на национальном и международном уровне.

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