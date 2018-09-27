Благоустройство — какое есть: Матвиенко раскритиковала мэра Новосибирска

Новосибирск, , 08:28 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала власти Новосибирска за «неухоженный» город. Об этом она сказала во время пленарного заседания в ходе «правительственного часа» на тему комфортной городской среды.

Как пишет «РБК. Новосибирск», Матвиенко заявила, что жители российских городов не должны терпеть мэров, не благоустраивающих свои города. Она отметила, что, полтора года назад побывала в Новосибирске и нашла его «очень неухоженным и неблагоустроенным городом».

«Меня не интересует, какой политический окрас у кого, и мэр взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок», — сказала Матвиенко.

Помимо Новосибирска, в качестве отрицательного примера она назвала также благоустройство Читы.

«Вот один вопрос: у нас нет денег, у нас нет денег. Но с деньгами любой сможет. Давайте думать, как организовать работу с привлечением управляющих компаний», — сказала спикер, предложив передать благоустройство дворов управляющим компаниям.

Тем временем у некоторых управляющих компаний Новосибирска весьма своеобразное представление о благоустройстве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вот это дом на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

ЖЭУ-40, которое обслуживает этот дом, почему-то решило, что территория возле подъезда недостаточно хороша, и провело ремонтные работы. Но то, что в итоге получилось, ничего общего с определением «хорошо» не имеет. После того, как территория у подъезда была залита раствором, выйти из него, не запнувшись, удавалось не всегда.

Жильцы подъезда жаловались в управляющую компанию Кировского района. После чего у самой двери появилась некая заплатка, видимо, чтобы люди не запинались.

«Дело не только в комфорте. Но и в том, что теперь после каждого дождя у подъездной двери появляется огромная лужа, через которую приходится перебираться самыми различными способами. После одного из ливней мы пожаловались в управляющую компанию, после чего через лужу от порога подъезда была положена плаха. Плаха. Я такого благоустройства не встречала нигде. Хотя нет, у бабушки в загоне для животных что-то такое сооружалось. Но мы же не животные и живём в городе, областной столице. Это что вообще такое происходит?» — недоумевает жительница дома Наталья Перьева.

Отметим, жители Новосибирска очень часто критикуют власти говода за плохое благоустройство, приводя в пример другие города.

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