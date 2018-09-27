Правительство РФ объявило о планах по снижению смертности к 2024 году

Москва, , 08:20 — REGNUM Правительство РФ намерено снизить смертность в стране к 2024 году до уровня 10,9 на 1 тыс. человек, об этом говорится в Основных направлениях деятельности российского правительства на период до 2024 года.

В частности, планируется направить меры на предотвращение преждевременной и младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения и новообразований.

Как отмечается в документе, доступность детских садов для детей до трех лет должна достичь 100%, а в России появятся 1,9 тыс. новых групп по уходу за детьми в возрасте до трех лет.

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Кроме того, правительство планирует увеличить долю посещений детьми медорганизаций для профилактики заболеваний, а также заняться популяризацией здорового образа жизни.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», правительство России должно до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), а также устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции.

По мнению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, одним из способов повышения продолжительности жизни в стране могла бы стать пропаганда культуры здоровья, которая должна «прививаться в детском саду, в колледжах и университетах».

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