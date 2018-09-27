В Прикамье 92-летней женщине грубо отказали в медпомощи

Кизел, Пермский край, , 08:10 — REGNUM В Кизеле Пермского края 92-летняя Зоя Ивановна К. страдает из-за полипоза. Ее лицо обезображено гигантским наростом. Фотография облетела соцсети. Женщина испытывает большой дискомфорт, опухоль мешает принимать пищу. Обращения к медикам оказались тщетными. В грубой форме был получен отказ. По словам дочери пенсионерки, врачи сказали, что 92-летняя женщина и так скоро умрет, и отказали в лечении из-за преклонного возраста Зои Ивановны, сообщают СМИ.

По данным портала progorod59.ru, пенсионерка страдает полипозом с января 2018 года. Все началось с незначительных наростов. Когда же опухоль стала приобретать угрожающие размеры, родственники старушки обратились к медикам. Однако получили отказ. Причиной стал преклонный возраст женщины.

Дочь хочет доставить мать в Пермь, надеясь получить консультацию и узнать состояние опухоли — остается ли она доброкачественной. Но женщина опасается, что мать не перенесет тяготы поездки в краевую столицу.

После того как информация о поведении кизеловских медиков получила широкую публичную огласку, в минздраве Пермского края оперативно отреагировали. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ситуацию вмешался и.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев. По его поручению к женщине в Кизел приедет специалист из Пермского краевого онкологического диспансера, чтобы с согласия женщины оценить состояние и все риски оперативного вмешательства.