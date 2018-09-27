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Французский бизнес в целом доволен экономической политикой Макрона

Общество

36% французских предпринимателей довольны политикой государства и 46% — экономикой

Париж, 27 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Согласно опросу OpinionWay, французские предприниматели в целом довольны экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

Разумеется, действия главы государства всегда лучше оцениваются представителями бизнеса, чем обычными гражданами. Однако лишь 36% французских предпринимателей довольны политикой государства. При этом 46% предпринимателей считают, что экономическая политика Эммануэля Макрона «придает гибкость компаниям».

Примечательно, что 88% представителей бизнеса ничего не знают о законе, представляющем собой план действий для роста и изменения предприятий, который направлен на развитие бизнеса. С другой стороны, 64% предпринимателей довольны налоговой реформой Эммануэля Макрона.

Напомним, согласно недавнему опросу Odoxa, только 29% французов довольны политикой Эммануэля Макрона.

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Политическая жизнь Франции
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