Французский бизнес в целом доволен экономической политикой Макрона

Париж, , 08:22 — REGNUM Согласно опросу OpinionWay, французские предприниматели в целом довольны экономической политикой президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

Разумеется, действия главы государства всегда лучше оцениваются представителями бизнеса, чем обычными гражданами. Однако лишь 36% французских предпринимателей довольны политикой государства. При этом 46% предпринимателей считают, что экономическая политика Эммануэля Макрона «придает гибкость компаниям».

Примечательно, что 88% представителей бизнеса ничего не знают о законе, представляющем собой план действий для роста и изменения предприятий, который направлен на развитие бизнеса. С другой стороны, 64% предпринимателей довольны налоговой реформой Эммануэля Макрона.

Напомним, согласно недавнему опросу Odoxa, только 29% французов довольны политикой Эммануэля Макрона.