В Иркутске обсудили введение профстандартов в вузах

Иркутск, , 08:06 — REGNUM Вопросы внедрения профстандартов в вузовском образовании обсудили участники расширенного заседания правления Ассоциации выпускников Иркутского национального исследовательского технического университета, сообщает 27 сентября пресс-служба вуза.

Одним из спикеров заседания выступил председатель регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» Николай Попов. По его словам, работодателям придется применять профстандарты при приеме на работу в связи с изменениями в статье 195.3 Трудового кодекса РФ, вступившими в силу 1 июля 2016 года.

Все бюджетные, государственные и муниципальные службы и организации, а также госкомпании начали поэтапный переход на новые профессиональные стандарты, которые с 2020 года станут основным регулятором рынка труда.

В свою очередь, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков сообщил, что в вузе рассматривают возможность введения обязательного экзамена на соответствие профстандартам для старшекурсников.

Попов поддержал коллективную инициативу об открытии новых направлений обучения для подготовки специалистов по аттестации работников предприятий на соответствие профессиональным стандартам, выдвинутую Ассоциацией выпускников ИРНИТУ. Этот пункт вошел в резолюцию заседания.