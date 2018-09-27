Экс-губернатор мексиканского штата получил девять лет тюрьмы

Мехико, , 08:00 — REGNUM Бывший губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте де Очоа приговорен к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и организацию преступного сообщества. Такое решение вынес федеральный суд Мексики, сообщает издание Еl Universal.

На суде Дуарте признал свою вину. Принадлежащие ему объекты недвижимости — их более 40 — подлежат конфискации. Это десятки земельных участков и шесть зданий в Мехико. Экс-губернатор также выплатит штраф в размере 59 тыс. песо (около $3 тыс.).

Хавьер Дуарте занимал пост губернатора на протяжении шести лет. Его подозревали в коррупции и критиковали за нераскрытые убийства в регионе. Осенью 2016 года Дуарте подал прошение о временном отстранении от должности в связи с расследованием против него и исчез.

Весной 2017 года Дуарте задержали в Гватемале. Он отвергал обвинения в преступлениях и согласился на экстрадицию в Мексику.

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