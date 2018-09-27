Четверг, 27 Сентября 2018 года
08:57:53 МСК

Всемирный банк помог Казахстану в социализации 3,5 тыс. молодых людей

Общество

В программе принимают участие преимущественно молодые люди, которые нигде не работают и не учатся

Астана, 27 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  В рамках молодежного проекта министерства образования и науки Казахстана Zhas Project в шести регионах республики поддержку получили более 3,5 тыс. молодых людей, сообщает 27 сентября агентство «Казинформ».

Проект реализуется при поддержке Всемирного банка в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Джамбульской (Жамбылской), Кустанайской, Кызыл-Ординской и Северо-Казахстанской областях.

Проект направлен на социализацию молодежи, а также на развитие необходимых навыков через общественно полезные действия. В программе принимают участие преимущественно молодые люди, которые нигде не работают и не учатся.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Казахстана утвердило дорожную карты по обеспечению занятости и социализации молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Доля граждан Казахстана в возрасте от 15 до 28 лет, которые не учатся и не работают, составляет 9,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане приняли программу социализации молодежи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить