Всемирный банк помог Казахстану в социализации 3,5 тыс. молодых людей

Астана, , 07:48 — REGNUM В рамках молодежного проекта министерства образования и науки Казахстана Zhas Project в шести регионах республики поддержку получили более 3,5 тыс. молодых людей, сообщает 27 сентября агентство «Казинформ».

Проект реализуется при поддержке Всемирного банка в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Джамбульской (Жамбылской), Кустанайской, Кызыл-Ординской и Северо-Казахстанской областях.

Проект направлен на социализацию молодежи, а также на развитие необходимых навыков через общественно полезные действия. В программе принимают участие преимущественно молодые люди, которые нигде не работают и не учатся.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Казахстана утвердило дорожную карты по обеспечению занятости и социализации молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Доля граждан Казахстана в возрасте от 15 до 28 лет, которые не учатся и не работают, составляет 9,5%.

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