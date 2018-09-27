В Карагандинской области Казахстана потребовали прекратить отгрузку руды

Караганда, Казахстан, , 07:30 — REGNUM Жители села Буркутты в Карагандинской области потребовали остановить работу железнодорожного тупика, где организована отгрузка золотоносной, марганцевой руды и угля, передает 26 сентября телеканал КТК.

Жители села считают, что в результате погрузочных работы образуется пыль, из-за которой гибнет домашний скот и постоянно болеют люди.

«У нас бык прямо в степи умер, вскрыли, а там все внутренности черные. Мы такого никогда не видели», — сообщает жительница села.

В компании заверили, что все экологические нормы соблюдаются, а протест жителей направлен на предоставление льгот при покупке угля. Аким села Бауыржан Капашов сказал, что работу тупика проверят экологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября аким (глава) Карагандинской области Ерлан Кошанов заявил, что для решения экологических проблем в регионе будет создан зеленый совет.

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