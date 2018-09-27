«Деревья ломались, как спички»: оползень в Челябинской области

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 07:21 — REGNUM Возле челябинского Катав-Ивановска после землетрясения возник грязевой оползень. Деревья ломались, как спички, сообщают очевидцы произошедшего.

Всё произошло возле горы Песчаной. По информации МЧС, в районе фиксации грязевых масс организован постоянный мониторинг ситуации. Сейчас грязь по краям оползня застыла. Шума и движения нет.

В МЧС отмечают, что угрозы людям нет. Ближайший населённый пункт находится от места ЧП в 3,5 км. Ухудшения обстановки не ожидается, но в случае, если оно всё же возникнет, население оперативно оповестят.

Также на место выедут спасатели областного министерства общественной безопасности, сообщил на своей странице в Facebook министр Евгений Савченко. Они зафиксируют нынешнюю ситуацию и проведут контрольные замеры.

«Просьба СМИ не «сгущать краски», а стремиться к объективному отражению событий. Берегите психическое и физическое здоровье людей!» — написал Савченко.

Напомним, ранее под Катав-Ивановском произошло землетрясение силой 5,5 балла. Серьёзных разрушений не было, жертв также удалось избежать. Но некоторые здания в Катав-Ивановске оказались незначительно повреждены.