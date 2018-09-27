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Датчанин прокатился верхом на крокодиле ради фотографии

Общество

За этот поступок его уже прозвали «датским крокодилом Данди»

Датчанин прокатился верхом на крокодиле ради фотографии
ezhuttukari
Крокодил

Канберра, 27 сентября 2018, 05:17 — REGNUM  Житель Дании Нильс Дженсен во время путешествия по Австралии залез на крокодила ради фотографии с рептилией, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что крокодил достигал 4,7 метра в длину и был весом около 650 килограммов. Датчанин ради снимка приманил рептилию трупом кенгуру валлаби.

Пока крокодил поедал животное, Дженсен залез на него сверху, сфотографировался и слез обратно. Оператор, снимавший датчанина, попросил повторить этот прием. Дженсен снова спокойно залез на спину крокодилу и сфотографировался. За этот поступок его уже прозвали «датским крокодилом Данди» по аналогии с персонажем известного фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе житель американского штата Флорида поймал на озере аллигатора длиной около трех с половиной метров и весом почти в полтонны. Флоридец решил использовать кожу добычи для изготовления кошельков, а череп аллигатора оставить себе в качестве трофея.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридец поймал трехметрового аллигатора

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