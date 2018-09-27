Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Акциониста Верзилова выписали с туманным результатом

Общество

Не ясно, воздействию какого вещества он подвергся

Акциониста Верзилова выписали с туманным результатом
Цитата из м/ф «Приключения Буратино». Реж. Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко. 1959. СССР
Пациент скорее жив, чем мёртв!

Берлин, 27 сентября 2018, 00:31 — REGNUM  Вещество, которым, предположительно, был отравлен член Pussy Riot Петр Верзилов, не определено врачами берлинской больницы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что Верзилова 26 сентября выписали из клиники «Шарите», но так и остается загадкой, воздействию какого вещества он подвергся.

Напомним, Верзилов был перевезен в берлинскую клинику из Москвы, поскольку российские результаты анализов не удовлетворили его окружение. Берлинские врачи полагали, что он был отравлен, а не стал жертвой передозировки лекарственным препаратом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября он написал в соцсетях, что находится «в относительном сознании», тогда как до сих пор 12 дней был как в «черной дыре».

Читайте ранее в этом сюжете: Акционист Верзилов заявил, что он «в относительном сознании»

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Дело Pussy Riot
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