Акциониста Верзилова выписали с туманным результатом

Берлин, , 00:31 — REGNUM Вещество, которым, предположительно, был отравлен член Pussy Riot Петр Верзилов, не определено врачами берлинской больницы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что Верзилова 26 сентября выписали из клиники «Шарите», но так и остается загадкой, воздействию какого вещества он подвергся.

Напомним, Верзилов был перевезен в берлинскую клинику из Москвы, поскольку российские результаты анализов не удовлетворили его окружение. Берлинские врачи полагали, что он был отравлен, а не стал жертвой передозировки лекарственным препаратом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября он написал в соцсетях, что находится «в относительном сознании», тогда как до сих пор 12 дней был как в «черной дыре».

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