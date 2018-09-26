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Береговая охрана Ливии перехватила четыре судна с мигрантами

Общество

Беженцы возвращены в лагеря на территории Ливии

Береговая охрана Ливии перехватила четыре судна с мигрантами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Триполи, 26 сентября 2018, 23:12 — REGNUM  Береговая охрана Ливии отчиталась о проведенных за несколько дней операциях по пресечению нелегалной миграции, 26 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению береговой охраны, в последние дни операции проводились вблизи Хомса и Зувары, где были арестованы четыре судна с мигрантами.

Общее количество задержанных мигрантов составило 351 человек. Всем им «оказана помощь», после чего беженцы возвращены в лагеря на территории Ливии.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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