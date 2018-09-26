Жителей Ростовской области предупредили о первых заморозках

Ростов-на-Дону, , 22:57 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками, сообщает ИА REGNUM. По данным регионального управления МЧС РФ, температура воздуха опустится ниже нулевой отметки в ближайшие двое суток — ночью и утром.

Как информируют синоптики, местами по региону, преимущественно в северных и западных районах Донского края, во второй половине ночи и утром 27 и 28 сентября столбики термометров опустятся до — 2 градусов. Заморозки возможны и на поверхности почвы, в связи с чем возможна гибель сельскохозяйственных культур.

Вместе с тем средняя дневная температура воздуха в Ростовской области в эти дни составит +15 градусов.