ОНФ: Челябинск стал самым грязным городом-миллионником в стране

Челябинск, , 20:45 — REGNUM Самый грязный город-миллионник в России — Челябинск, таковы статистические данные проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». За ту неделю, что не было вывоза мусора с контейнерных площадок, в региональное отделение ОНФ поступило более тысячи обращений о стихийных свалках во дворах столицы Южного Урала. ОНФ обратился в прокуратуру УрФО с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации города Челябинска и области.

По данным проекта ОНФ «Генеральная уборка» на сегодняшний день Челябинская область занимает 5 место по количеству «мусорных объектов», еще неделю назад регион был на 14 позиции. По мнению экспертов Народного фронта, при существующем подходе местных властей к сложившейся ситуации Южный Урал вырвется в лидеры по числу стихийных свалок в России, а Челябинск находится на пороге возникновения эпидемиологической ситуации.

«Мы в ежедневном режиме проверяем обращения граждан, выезжаем на замусоренные контейнерные площадки. Активисты ОНФ подтвердили 321 стихийную свалку во дворах города. В работе еще порядка двухсот точек. Сообщения от граждан продолжают поступать, к какой цифре мы придем — сказать сложно. Сегодня на контейнерных площадках уже не видно баков. Они полностью завалены отходами. Мусор начинают складировать на дорогах и газонах, ветром их раздувает по дворам. Повсюду ощущается кислый запах гниющего мусора. Наши активисты видели на стихийных свалках не только птиц, но мышей и крыс, которые, не боясь людей, спокойно бегали по пакетам. Рядом с мусорками находятся как жилые дома, так и соцучреждения: детские сады, школы, поликлиники, больницы и пр. С приходом холодов вся эта живность переместится в здания по соседству», — считает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Эксперты Народного фронта считают, что в основе сложившейся ситуации лежат необдуманные действия властей. ОНФ с 2016 г. неоднократно направлял запросы и обращения в мэрию Челябинска, региональные министерства экологии и тарифов, управляющих компаний, УФАС и прокуратуры. Общественники указывали на недостатки территориальной схемы обращения с отходами в Челябинской области, отсутствие схемы вывоза мусора и др. Однако органы исполнительной власти не приняли мер к предотвращению существующих рисков.

«Прошлую неделю чиновники только и делали, что оправдывались и искали крайнего. Вместо того, чтобы восстановить работу системы вывоза мусора в Челябинске. Вчера мы узнали цену попустительства властей — ситуация признана чрезвычайной, из бюджета города будет выделено 14 млн руб. То есть за просчеты чиновников заплатят из налогов жителей. В связи с тем, что в региональном центре сложилась вопиющая ситуация, и отношение населения к действиям властей крайне критическое, мы требуем полной открытости информации. Считаем уместным разместить список дворов с захламленными контейнерными площадками, график вывоза и стоимость на официальном сайте администрации города Челябинска. Люди должны знать, что об их проблеме известно, мусор будет вывезен с конкретного двора такого-то числа и точно ли на это хватит заявленных средств», — рассказал эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Активисты Народного фронта предлагают представителям власти воспользоваться интернет-ресурсом ОНФ — интерактивной картой свалок. На ней отмечены как незаконные места складирования отходов, так и 321 стихийная свалка, возникшая в Челябинске за последнюю неделю. Также общественники предлагают главе Челябинска выйти на совместный субботник и очистить несколько дворов с карты свалок. Кроме того, региональное отделение ОНФ обратилось в прокуратуру УрФО с жалобой на бездействие органов Роспотребнадзора, должностных лиц администрации города Челябинска и области, так как данные ведомства неоднократно получали обращения и были предупреждены о надвигающейся катастрофе.

Тем временем челябинские власти планируют очистить город от несанкционированных свалок до конца недели, сообщил глава города Евгений Тефтелев на брифинге в среду.

«Есть реальные цифры, они показывают, что ситуация меняется. Если в воскресенье мы вывезли 348 тонн мусора, то сегодня по факту будет уже 700 тонн. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора и у меня на контроле», — цитирует Евгения Тефтелева «Интерфакс».

По его словам, далее, благодаря привлеченной из других городов технике, будут вывозить до 1 тыс. тонн в сутки.

«То есть мы будем не только убирать обычную суточную норму, 700тонн, но также вывозить накопленные за эти дни излишки», — уточнил мэр.

Он напомнил, что в настоящее время в городе работают машины, привлеченные по распоряжению губернатора из других городов области. Всего на линию выходит более 80 мусоровозов.

«В пятницу они закончат работу. Их место займут машины из Кургана, Екатеринбурга и даже Москвы. Это транспорт новых подрядчиков, которые заключают договор на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с отходами — Центром коммунального сервиса», — уточнил глава города.

По его информации, новые перевозчики займут на рынке место челябинских компаний, отказавшихся вывозить мусор в середины сентября.

«Будут работать по тем же тарифам. Они просчитали экономику, их тариф устраивает», — добавил Евгений Тефтелев.

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