Климкин: Киев вышлет консула Венгрии, если его не отзовут

Нью-Йорк, США, , 19:06 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время вышлет из страны венгерского консула в Закарпатье, если венгерские власти сами его не отзовут. Такое заявление Климкин сделал журналистам сегодня, 26 сентября, по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

«Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой», — сказал Климкин.

Напомним, 21 сентября Климкин уже заявлял, что консул Венгрии в Закарпатье, который был причастен к ситуации с раздачей украинским гражданам венгерских паспортов, в любом случае вернется на родину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венгерские дипломаты в Закарпатье организовали выдачу венгерских паспортов, что вызвало крайнее возмущение в Киеве. Сегодня стало известно, что украинские власти перебрасывают в Закарпатье воинские контингенты ВСУ.

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