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Ростуризм сообщает о проблемах при вылетах в Китай

Общество

Прохождение авиаперевозчиками аккредитации для выполнения рейсов в КНР занимает длительное время, предупреждают в ведомстве

Москва, 26 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  Российские авиаперевозчики испытывают проблемы с получением слотов в аэропортах Китая. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба Федерального агентства по туризму.

По информации ведомства, прохождение аккредитации для начала выполнения рейсов в пункты назначения на территории Китая занимает длительное время.

В этой связи Ростуризм рекомендовал туроператорам во избежание нештатных ситуаций, вызванных отменой или переносом дат полётов, не продавать билеты на регулярные и чартерные рейсы в КНР без наличия у авиаперевозчиков, с которыми они сотрудничают, всех необходимых разрешительных документов.

Подробностей о причинах задержек в пресс-службе Ростуризма не приводят.

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Авиаперевозки
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