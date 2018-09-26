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На юге Казахстана начался суд по делу об изнасилованном первокласснике

Общество

Вину обвиняемого несовершеннолетнего будут определять присяжные

На юге Казахстана начался суд по делу об изнасилованном первокласснике
Судейская мантия

Астана, 26 сентября 2018, 17:57 — REGNUM  В Чимкенте начался судебный процесс по делу об изнасиловании семилетнего жителя поселка Абай Туркестанской области, сообщил судья специализированного суда по уголовным делам Туркестанской области Самиддин Темиралиев.

Вину обвиняемого несовершеннолетнего 2002 года рождения будут определять 12 присяжных.

Изначально подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников — по делу проходили четверо несовершеннолетних. В отношении троих уголовное преследование было прекращено из-за того, что на момент совершения преступления им не было 14 лет.

Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

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