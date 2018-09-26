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Европейцы перемещаются на машинах в 5 раз чаще, чем на поездах и автобусах

Общество

Самой «автомобильной» страной континента является Литва

Рим, 26 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  В своих «наземных» поездках жители Европы преодолевают 82,9% расстояний на автомобилях, 9,4% расстояний на автобусах и 7,7% — на поездах, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 26 сентября, со ссылкой на данные европейской статистической службы.

Поездки на автомобилях популярнее всего в Литве (89,9%), Португалии (89,1%) и Норвегии (89%).

Поездами чаще всего пользуются в Швейцарии (19,8%), Австрии (12,1%) и Нидерландах (11%).

Автобусы наиболее востребованы в Турции (28,5%), Венгрии (21,7%) и Чехии (19,8%).

Интересно, что европейская статистическая служба в этом исследовании включила в список европейских стран Турцию, но не включила ни Молдавию, ни Белоруссию, ни Украину.

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Экономика Евросоюза
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