Смольный требует ускорить проектирование скоростного трамвая в Колпино

Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга предлагают сократить на три-четыре месяца сроки проектирования линии скоростного трамвая от будущей станции метро «Южная» в город Колпино. Это можно сделать использованием уже имеющегося проекта трамвайного депо для частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе.

Ранее сообщалось, что линия скоростного трамвая, связывающая станцию «Южная» («Шушары») и город Колпино, появится не раньше 2020 года.

Как сообщили 26 сентября в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, протяженность проектируемой линии составляет 12,7 км. Предельный пассажиропоток — до 35,4 тыс. человек в сутки. На линии будут два конечных остановочных пункта, остановочные площадки, мосты и путепроводы. Конечная станция в районе ст. метро «Южная» будет совмещена с транспортно-пересадочным узлом Южный и представляет собой трамвайное кольцо. Также планируется создание нового трамвайного депо в Шушарах.

Проектную документацию по строительству трамвайной линии разрабатывает ООО «ГеоКад», срок завершения работ по проектированию — декабрь 2019 года.

«Сложный объект, первый в России проект скоростного трамвая — мы должны понимать, кто наш партнер по этому проекту», — отметил Албин, поручивший пригласить в Смольный проектировщиков для ускорения процесса.

Также вице-губернатор поручил проработать, помимо концессионной, иные формы привлечения инвестиций для реализации проекта скоростного трамвая в Колпино.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о создании трамвайной линии от станции метро «Южная» до Колпино (город в составе Санкт-Петербурга). Документ подписан между Санкт-Петербургом и АО «Ренейссанс Констракшн». Затраты на эту линию оцениваются в 15,7 млрд рублей, ожидалось, что она будет запущена в эксплуатацию до 2020 года.

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