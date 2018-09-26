В «Аэроэкспресс» отреагировали на идею РЖД «забрать» пассажиров Шереметьева

Москва, , 17:33 — REGNUM Компания «Аэроэкспресс» не принимала никаких решений по вопросу изменения условий перевозки пассажиров и пользования инфраструктурой, принадлежащей ОАО «РЖД». Об этом заявила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева, комментируя предложение РЖД решить проблему проезда до недавно построенного терминала B, расположенного в северной зоне аэропорта Шереметьево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации 26 сентября.

«Любые изменения на рынке пассажирских перевозок должны рассматриваться, в первую очередь, с учетом потребностей и удобства пассажиров. За 13 лет работы на рынке «Аэроэкспресс» зарекомендовал себя как надёжный перевозчик между центром Москвы и аэропортами Московского авиационного узла, в том числе Шереметьево, что подтверждается высоким уровнем доверия со стороны пассажиров — услугами компании ежегодно пользуются более 12 млн человек», — подчеркнула Бисембаева.

Гендиректор «Аэроэкспресса» также отметила, что компания ведёт непрерывную работу по развитию Шереметьевского направления. Так, одним из последних нововведений стал ввод промежуточной остановки на платформе Окружная, являющейся частью крупного транспортно-пересадочного узла.

«Любые дальнейшие изменения должны также приниматься только после проведения тщательного анализа потребностей пассажиров и во взаимодействии всех участников перевозочного процесса», — заключила Бисембаева.

Напомним, как сообщили «Ведомости», в РЖД хотят построить в «Шереметьево» ответвление от путей к южным терминалам на север длиной 3,8 км и терминал общей стоимостью 11,8 млрд руб. (без НДС). Проект был одобрен на совещании у министра транспорта Евгения Дитриха, которое прошло в августе 2018 года. Сейчас добраться «Аэроэкспрессом» можно только до южных терминалов «Шереметьево» — D, E и F.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 сентября 2018 года Московская железная дорога открыла дополнительную остановку на платформе Окружная Савёловского направления для всех поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между аэропортом Шереметьево и Москвой. Время следования аэрокспрессов от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево при этом не изменилось.

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