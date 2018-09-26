Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» собрала 10 тыс. человек

Москва, , 16:40 — REGNUM Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» объединила более 10 тыс. участников, представлявших все 85 регионов России. Она проходила с 25 апреля по 20 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Организатором акции стало Министерство просвещения России. С 25 апреля по 9 мая был первый этап. В рамках него в 29 регионах Росссии прошли субботники возле памятников и мемориалов, а также в скверах, которые посвящены героям и событиям Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая активисты нанесли визиты ветеранам войны, поздравили их с Днём Победы и оказали им необходимую помощь.

В рамках следующего этапа была проведена интеллектуальная игра с участием бойцов студенческих отрядов. Усилия молодёжи были приложены на восьми трудовых проектах. Эта акция объединила более 800 человек, которые представляли 45 регионов Российской Федерации. Также состоялся Всероссийский конкурс авторских стихотворений, который объединил более 70 человек. Он был посвящён Великой Отечественной войне. Победителем конкурса стал студент одного из вузов Петербурга Андрей Олегович, который представил стихотворение «Орлёнок».