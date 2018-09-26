На Ямале многодетным продлевают действие регионального маткапитала

Салехард, , 16:19 — REGNUM На Ямале собираются продлить региональный материнский капитал до 2025 года. Соответствующий законопроект будет рассматриваться на очередном заседании Заксобрания ЯНАО, которое запланировано на 27 сентября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента автономного округа.

Согласно изменениям предлагается продлить до 31 декабря 2024 года право граждан, родивших или усыновивших третьего и последующих детей, на получение регионального материнского капитала. На сегодняшний день его размер составляет 350 тысяч рублей.

Данной мерой социальной поддержки, по данным департамента социальной защиты населения ЯНАО, с 2011 года воспользовались более 10 тысяч ямальских семей. В основном на деньги капитала многодетные родители улучшают жилищные условия. Хотя дополнительно имеют право направить региональный материнский капитал на получение медицинской помощи членами семьи в организациях, расположенных на территории Российской Федерации и за её пределами.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницы Муравленко не спешат подавать заявления на материнский капитал (Ямал)