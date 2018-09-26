Конкурс профессий: «Люди преклонного возраста работают и неплохо работают»

Челябинск, , 16:05 — REGNUM Жительница Челябинска Татьяна Фатеева вернулась из Москвы с победой, завоевав второе место в номинации «кондитерское дела» на российском чемпионате рабочих профессий, который проходил в Москве. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM женщина призналась, что первый раз участвовала в столь масштабном мероприятии и получила такой высокий результат.

«Раньше я трижды принимала участие в конкурсах профмастертсва. Всегда входила в пятерку лучших. Но результат чемпионата оказался более впечатляющим», — призналась пенсионерка.

Наградой стали серебряная медаль, диплом, а также победительницу ждет премия от работодателя.

По словам Татьяны Фатеевой, раньше она думала, что с уходом на пенсию будет предаваться отдыху.

«Но здоровье позволяет работать, и я работаю. Не думала, что уже на пенсии поеду на какой-то конкурс», — призналась она и добавила, что в колледже индустрии питания и торговли как мастер, имеющий достижения, делится опытом с учениками, они тоже участвуют в разных конкурсах и завоевывают призовые места.

По мнению Фатеевой, российский чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+ близок к актуальной сегодня теме повышения пенсионного возраста:

«Люди преклонного возраста работают и неплохо работают! Имеют опыт, навыки! Пока мне позволяет здоровье, я тоже работаю. Работу свою люблю и чувствую свою восстребованность».

Добавим, 22−23 сентября 2018 года впервые в России был проведён чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+. Мероприятие прошло на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ — новой городской площадки для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов. Участниками стали 130 человек из 26 регионов.