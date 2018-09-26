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Bloomberg: Казахстан опередил Россию и ФРГ по эффективности здравоохранения

Общество

Первое место занял Гонконг

Астана, 26 сентября 2018, 15:51 — REGNUM  Казахстан поднялся на одну строчку в рейтинге Bloomberg по эффективности системы здравоохранения, опередив на девять позиций Россию. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте американского агентства социально-экономической информации Bloomberg.

В составлении рейтинга учитывались три ключевых показателя: средняя продолжительность жизни, затраты государства на здравоохранение, а также стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения.

В данном рейтинге Казахстан опередил также Германию, Белоруссию, Бразилию и Болгарию. Первое место занял Гонконг, на втором — Сингапур, затем следуют Испания, Италия и Южная Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 ноября при управлениях здравоохранения в регионах Казахстана будут сформированы бизнес-советы, которые должны обеспечить развитие государственно-частного партнерства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане при управлениях здравоохранения создадут бизнес-советы

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Реформа системы здравоохранения
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