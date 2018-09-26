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МИД Индонезии оценил успехи сборной на международной олимпиаде по экономике

Общество

Индонезийская студенческая сборная принесла бронзовую медаль на первой международной олимпиаде по экономике в Москве

Джакарта, 26 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  МИД Индонезии поздравил индонезийскую сборную, которая принесла бронзовую медаль на первой международной олимпиаде по экономике, проходящей с 15 по 21 сентября 2018 года в Москве, сообщает 26 сентября внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В олимпиаде, организованной московским университетом Высшей школой экономики, приняли участие 13 стран. Помимо России и Индонезии, в ней участвовали студенты из США, Бразилии, Австрии, Малайзии, Ирландии, Казахстана, Латвии, Мьянмы, Новой Зеландии, Испании и Швейцарии.

Золотую медаль завоевали 10 участников из России, Бразилии, Новой Зеландии и Казахстана. Серебряную медаль выиграли 11 участников. В то время как бронзовую медаль получили 17 участников, в том числе один участник из Индонезии.

Посол Республики Индонезии в Российской Федерации Вахид Судрияди высоко оценил успех и поздравил индонезийскую студенческую команду с участием в международной олимпиаде по экономике.

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Олимпиады школьников
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