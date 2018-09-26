Дом и дача вместо моря: эксперт об опросе ВЦИОМ

Москва, , 15:14 — REGNUM Значительное число граждан России провели отпуск дома или на даче вместо поездок на отечественные или зарубежные курорты, и сравнение с ситуацией минувшего года показывает, что экономическая ситуация не улучшается, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 сентября, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, комментируя итоги опроса ВЦИОМ о летнем отдыхе граждан России.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса ВЦИОМ 32% граждан провели летний отпуск дома, 26% — на даче. Курорты Краснодарского края и Крыма посетили соответственно 6 и 3% граждан, другие города России — 10%. Заграничный отдых выбрали 6% граждан, в основном это жители Москвы и Петербурга.

Я бы не стала говорить, что люди заменили именно заграничный отдых на отдых дома или на даче. Речь идет об отказе от поездок вообще. Если у граждан не хватает денег на отдых, то они не едут ни на отечественные, ни на зарубежные курорты.

Если же какие-то деньги есть, то люди выбирают из бюджетных вариантов. Этим летом самые бюджетные варианты можно было найти в Крыму. Другое дело, что и качество этих вариантов тоже было «бюджетным». Аналогичные по содержанию поездки в Турцию обходятся дешевле, чем в Крым.

Можно констатировать, что экономическая ситуация не улучшается, именно поэтому граждане зачастую отказываются от любых поездок. Вместе с тем можно говорить об уходе туристов из среднего класса поездок в бюджетный класс.