Фиктивный муж в Тюменской области стал фигурантом уголовного дела

с. Уват, Тюменская область, , 15:28 — REGNUM В Тюменской области мужчина по фальшивому свидетельству о заключении брака хотел получить в наследство две квартиры и земельный участок умершей сожительницы. Афера не удалась: против нелегитимного наследника было возбуждено уголовное дело в связи с фальсификацией доказательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, в 1994 году в Тюмени познакомились мужчина и женщина, и стали жить без оформления супружеских отношений. Оба работали вахтой на Севере. Приобретали движимое и недвижимое имущество, которое оформляли то на него, то на неё.

В 2013 году так и не зарегистрировавшая брак пара распалась, а в январе 2016 года женщина умерла. Ее уже бывший сожитель захотел получить солидный куш в наследство — две квартиры и земельный участок.

Чтобы провернуть аферу, он в ноябре 2016 года обратился в Уватский районный суд с иском и свидетельством о регистрации брака, якобы заключённом с бывшей второй половиной в отделе ЗАГС Ставропольского края по городу Кисловодску ещё в 1994 году. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что документ подложный.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле»). Суд назначил мужчине штраф в размере 250 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу ещё не вступил.