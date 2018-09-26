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Шведский регулятор признал сексистским популярный мем

Общество

Мем «Неверный парень» изображает женщин как «легко заменяемых»

Шведский регулятор признал сексистским популярный мем
© Bahnhof
Шведский регулятор признал сексистским популярный мем

Стокгольм, 26 сентября 2018, 16:11 — REGNUM  Совет шведской организации по надзору за рекламой постановил, что мем «Неверный парень» — сексистский и изображает женщин как «легко заменяемых». Причиной проверки стала реклама интернет-провайдера Bahnhof в Facebook, в которой использовалась популярная картинка.

В апреле компания разместила на своей странице мем, в котором парень с подписью «Ты» идёт с девушкой, олицетворяющей его текущую работу. Он оборачивается к девушке с подписью Bahnhof. Подписчики раскритиковали компанию за выбор «сексистского» мема и пожаловались регулятору.

Совет организации постановил, что картинка сравнивает девушек с рабочими местами. Мужчина, в свою очередь, изображён как «личность», которая имеет выбор. Вторую девушку, отмеченную как Bahnhof, признали «сексуальным объектом». Представители регулятора отметили, что эта реклама показывает женщин как взаимозаменяемых объектов и демонстрирует, что всем интересен только их внешний вид.

Мем про неверного парня — стоковое фото, ставшее популярным летом 2017 года. Обычно картинку используют в качестве иллюстрации предпочтения одной вещи другой.

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