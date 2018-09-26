Учреждение дополнительного образования в Костроме финансируют родители

Кострома, , 15:02 — REGNUM В Костроме в уникальном детском центре сегодня на занятие соберётся танцевальный кружок. Это первое в городе учреждение дополнительного образования, которое имеет статус негосударственного и создано на общественные деньги, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Идея принадлежит педагогам областного дворца творчества и жителям Заволжского района города. Им приходилось возить детей на занятия через всю Кострому. Вместе они арендовали здание в нужном районе и начали ремонт. Финансируют его родители — сдают по 1 000 рублей в месяц. Более состоятельные семьи полностью покрывают крупные расходы, например, на зеркала и специальный линолеум в танцевальный класс.

«Общее было единение и воодушевление, — сказал житель Костромы Сергей Ступаков. — Ну понятно, что находились и те, кто ворчал, есть те, кто не пошли за нами, и такие есть. Но большинство — это больше 100 человек родителей — решили, что это нужно, что мы хотим заниматься».

Также в центре начнут работу театральный и вокальный кружки. Занятия для детей будут бесплатными. А сборы по тысяче рублей в месяц планируется сохранить, чтобы покупать костюмы и платить аренду за здание.