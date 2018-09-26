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Вьетнам готовится к наводнениям в южных провинциях

Общество

Заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чинь Динь Зунг совместно с рабочей делегацией правительства СРВ посетил южные провинции Вьетнама с целью проверки их готовности к наводнениям, которые ожидаются в этом районе в ближайшее время

Вьетнам готовится к наводнениям в южных провинциях
Davidlohr Bueso
Вьетнам

Ханой, 26 сентября 2018, 22:30 — REGNUM  Заместитель премьер-министра СРВ Чинь Динь Зунг совместно с представителями правительства Вьетнама посетили провинции, которые располагаются в непосредственной близости от Меконга, для того, чтобы проверить их готовность к наводнениям.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», заместитель премьер-министра посетил четыре провинции, которые наиболее всего подвержены опасности наводнения: Донгтхап, Анзянг, Лонган и Киензянг. Уровень воды в Меконге поднялся до предельных значений, и некоторые провинции уже ощутили последствия: более 5 тысяч учеников не могут посещать занятия в школах их-за затопления дорог, более 1700 га рисовых полей было затоплено.

В ходе проверки заместитель премьер-министра отметил, что в этом году в долине реки Меконг наблюдаются резкие изменения климата, поэтому сохраняется большой риск наводнений. Однако, в случае четкого и своевременного исполнения постановлений правительства, провинции смогут без труда преодолеть угрозы стихии.

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Зарубежная хроника
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