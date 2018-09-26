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Школы и детсады Севастополя не будут закрывать из-за вспышки менингита

Общество

Хотя случаи заболевания зафиксированы уже в 29 образовательных учреждениях города

Севастополь, 26 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  Несмотря на рост заболеваемости серозным менингитом в Севастополе, школы и детсады города закрывать не будут. Об этом 26 сентября журналистам рассказала главный специалист территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Зарема Исмаилова.

По её словам, единичные случаи заболевания зафиксированы в 29 образовательных учреждениях города, в шести — по два случая.

«В данное время речь идёт об энтеровирусных инфекциях, при которых, в соответствии с санитарными правилами, закрытие школ не проводится. Только при осложнении эпидемиологической ситуации, когда регистрируются групповые очаги в школах и детских садах, Роспотребнадзор принимает решение о закрытии. Сейчас таких данных нет», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в городе-герое подтверждено 142 случая заболеваемости серозным менингитом, преимущественно среди детей до 14 лет.

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Вспышки менингита
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