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Пермячка после развода с иностранцем пытается найти за границей свою дочь

Общество

После развода с гражданином Ирака женщина смогла вывезти в России 12-летнего сына, а 11-летняя дочь осталась с отцом

Пермь, 26 сентября 2018, 15:07 — REGNUM  В Пермском крае местная жительница после того, как разрушился интернациональный брак, потеряла связь со своей 12-летней дочерью, которая осталась с отцом — гражданином Ирака за границей. За помощью женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Прикамье Павлу Микову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате омбудсмена.

Миков отметил, что такие ситуации тяжело решаются в рамках правового поля, по причине фактически отсутствия последнего:

«Во многих мусульманских странах, живущих по религиозным законам шариата, нет никаких соглашений по правовому взаимодействию с Россией. Ирак в том числе. Суды встают на сторону своих граждан».

Когда пермячка была еще замужем за иностранцем, семья проживала в Дубаи. После развода мать продолжала общаться с детьми, такова была устная договоренность с бывшим супругом. Но после повторного брака мужчина стал препятствовать общению. Пермяка смогла вывезти в Россию сына. Мальчик общается со своей сестрой по телефону и утверждает, что девочка живет в семье второй жены отца.

Павел Миков заявил, что обратился в Министерство иностранных дел России с просьбой найти местонахождение ребенка и помочь матери вывезти дочь в Россию. В целях поиска девочки готовится запрос в Отделение Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Пермскому краю.

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Происшествия с гражданами России за границей
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