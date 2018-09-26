В Петербурге хотят законом вдвое снизить смертность от болезней сердца

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 26 сентября в первом чтении одобрило законопроект о предоставлении бесплатных лекарственных препаратов пациентам, перенесшим острые сосудистые состояния (инфаркт миокарда, инсульт и другие).

Документ был разработан и внесен фракцией «Единая Россия». Ее представители надеются на существенное снижение смертности после принятия этого закона.

Пациентов после инфарктов и инсультов предлагается обеспечивать лекарствами бесплатно, за счет средств городского бюджета, в течение 12 месяцев. Для этого вносятся изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

Количество пациентов, перенесших острые сосудистые события, составляет в Петербурге около 15 тыс. человек в год. При этом болезни системы кровообращения являются причиной смерти в 57,7% случаев в общей картине смертности в Петербурге.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, выступившие в ходе обсуждения законопроекта депутаты ссылались на мнения врачей-кардиологов, которые говорят об исключительной важности лекарственной терапии для больных после острых сосудистых состояний. В частности, медики отмечают, что при регулярном приеме назначенных препаратов смертность после инфарктов и инсультов снижается до уровня в 13% от общего числа больных, перенесших приступ. В то же время многие пациенты перестают принимать необходимые лекарства, когда вынуждены за них платить, и риск их смерти резко возрастает.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров в своем комментарии заявил, что этот законопроект разработан «по предложению наших выдающихся специалистов, в том числе из знаменитого Национального медицинского центра имени Алмазова».

«В нашем городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но, какой бы успешной ни была операция, после нее требуется серьезная реабилитация. И мы расширяем срок обеспечения людей необходимыми лекарствами с полугода до года», — отметил спикер.

Макаров добавил, что, если повысить доступность лекарств для кардиологических пациентов, смертность от этих заболеваний можно снизить почти на 50 процентов, по мнению специалистов.

Читайте также: В Петербурге решают, что делать с возросшей смертностью

По расчетам авторов законопроекта, средняя стоимость лечения одного пациента в год, с учетом среднерыночных цен на необходимые препараты, составляет 13 330 рублей. В 2019 году на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами кардиологических больных Санкт-Петербурга после инфарктов и инсультов потребуется 200 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы после инфаркта и инсульта смогут получить бесплатные лекарства