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150 известных деятелей Франции подписали «манифест о приеме мигрантов»

Общество

Манифест выступает за «свободу передвижения» и «равные социальные права для мигрантов в принимающих странах»

150 известных деятелей Франции подписали «манифест о приеме мигрантов»
Paul Sableman
«Мигранты, добро пожаловать!»

Париж, 26 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Многие люди считают «иллюзией то, что можно сдержать беженцев, не говоря уже о прекращении потока миграции», сообщает Europe1.

Politis and Regards опубликовал манифест в среду, 26 сентября, который подписали французские актрисы Жозиан Баласко и Роман Боринже, актер Кристоф Алевик, экономист Томас Пикетти, бывший футболист Лилиан Тюран и другие.

Закрытие границ, по их мнению, приведет к насилию. В то время как в будущем население может уменьшится в результате войн и климатических бедствий. Подписавшие манифест стороны находят «глупостью» мысль о том, чтобы бедные страны принимали мигрантов.

Манифест выступает за «свободу передвижения» и «равные социальные права для мигрантов в принимающих странах». «Мы, интеллектуалы, творцы, активисты, борцы, подтверждаем, что не склоним голову», — говорится в тексте манифеста.

Напомним, мнения в Европе относительно мигрантов разделились. Часть стран (Германия, Франция, Испания) готовы принимать беженцев, а часть заявили, что не примут ни одного мигранта (Италия, Венгрия).

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Миграция, гражданство, паспортизация
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