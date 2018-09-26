В Казахстане автоматизировали регистрацию авторского права

Астана, , 15:18 — REGNUM Министерство юстиции Казахстана лишилось полномочия регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, сообщили 26 сентября в пресс-службе ведомства.

В минюсте отметили, что с 24 сентября услуга автоматизирована и предоставляется на платной основе республиканским государственным предприятием «Национальный институт интеллектуальной собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября заместитель председателя агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что деятельность минюста по оказанию госуслг признана «неудовлетворительной».

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