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В Казахстане автоматизировали регистрацию авторского права

Общество

Услуга предоставляется с 24 сентября

Астана, 26 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Министерство юстиции Казахстана лишилось полномочия регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, сообщили 26 сентября в пресс-службе ведомства.

В минюсте отметили, что с 24 сентября услуга автоматизирована и предоставляется на платной основе республиканским государственным предприятием «Национальный институт интеллектуальной собственности».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября заместитель председателя агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что деятельность минюста по оказанию госуслг признана «неудовлетворительной».

Читайте ранее в этом сюжете: Госуслуги минюста Казахстана признаны «неудовлетворительными»

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