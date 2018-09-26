Кампания по уборке столицы Бангладеш Дакки вошла в книгу рекордов Гиннесса

Дакка, , 15:53 — REGNUM Кампания по уборке города Дакки, столицы Бангладеш, прошедшая 13 апреля 2018 года, вошла в книгу рекордов Гиннесса как наиболее крупный по числу участников «субботник» в мире. Об этом 24 сентября со ссылкой на официальный сайт Всемирной книги рекордов Гиннесса сообщило бангладешское новостное издание «Протхом Ало».

Официальный представитель муниципальной корпорации Южной Дакки Закир Хоссейн отметил, что подобные кампании позволяют не только сделать город чище, но и увеличить участие населения в обеспечении чистоты улиц. По мнению местной администрации, «субботники» играют позитивную роль в деле улучшения экологической ситуации не только в Дакке, но и в Бангладеш в целом.

В рамках последней подобной акции более 20 000 жителей столицы Бангладеш приняли участие в мероприятиях по уборке улиц, парков и рыночных площадей города. Примечательно, что участниками кампании стали не только политики, знаменитости, студенты, но и сотрудники местных полиции и противопожарной службы. Предыдущий рекорд принадлежал муниципальной корпорации Вадодары, штат Гуджарат.