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Бактерия Proteus mirabilis закрыла тюменское кафе

Общество

Бактерия была выявлена в соусах, на посуде и в биоматериалах сотрудника точки общепита

Бактерия Proteus mirabilis закрыла тюменское кафе
Культура Proteus mirabilis

Тюмень, 26 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Роспотребнадзор в Тюмени установил причину отравления восьми человек шаурмой, приобретённой в кафе «Восточный дворик». По решению суда деятельность точки общепита приостановлена на 90 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в областной столице с 12 сентября зарегистрировано восемь случаев заболеваний острым гастроэнтеритом. Занедужившие тюменцы употребляли шаурму в кафе «Восточный дворик». Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора вышли на внеплановую проверку. Без лабораторный исследований, на первый беглый взгляд было очевидно, что в кафе отсутствует централизованное водоснабжение и канализование, а его сотрудники не проходили медосмотры.

В лаборатории установили, что возбудителем заболеваний клиентов кафе стала бактерия Proteus mirabilis. Она же была выявлена в чесночном и томатном соусах собственного производства, смывах с инвентаря кафе и в биоматериале одного из сотрудников кафе.

За выявленные нарушения суд приостановил деятельность кафе «Восточный дворик» на 90 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Кафе без воды и канализации: в Тюмени восемь человек отравились шаурмой

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Массовые пищевые отравления
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