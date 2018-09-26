В Якутии впервые провели операцию по реконструкции сосудов

Якутск, , 14:37 — REGNUM Высокотехнологичную операцию по реконструкции сосудов головного мозга впервые провели нейрохирурги Республиканской больници №2 — Центра экстренной медицинской помощи. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Речь идет о перспективном направлении в сосудистой нейрохирургии — экстра интракраниальном микроанастомозе (ЭИКМА). Первую операцию такого рода выполнил врач-нейрохирург Максим Макиевский.

Кровоснабжение на ишемизированном участке мозга восстанавливается за счет подключения к кровотоку поверхностной височной артерии. Для операции необходимы микроскопические инструменты и нити для сшивания сосудов, которые в десять раз тоньше волоса человека.

«Мы создаем дополнительный кровеносный сосуд, который начнет питать кору головного мозга, то есть конструируем его с тканей ближайших артерий: кожи и подкожных участков кожи головы», — пояснил Макиевский.

Такая процедура позволит пациентам, перенесшим инсульт, восстановиться и защитить себя от повторного инсульта. Прежде жителям Якутии приходилось отправляться для подобных операций в федеральные медицинские центры.

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