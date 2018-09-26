Итальянским водителям запретили оставлять детей в машине

Рим, , 14:33 — REGNUM Сенат Италии вслед за нижней палатой парламента утвердил законопроект, обязывающий водителей с детьми устанавливать в машинах детские кресла, оборудованные специальной сигнализацией, передает La Stampa в среду, 26 сентября.

Сигнальная система должна «напомнить» водителю о присутствии в машине ребенка, если водитель попытается закрыть автомобиль с ребенком внутри. За последние 10 лет в Италии произошли 8 трагических инцидентов, связанных с оставленными в машине детьми.

Установка такой системы станет обязательной с июля 2019 года. Использование иных детских кресел будет запрещено. Нарушителей ждет штраф до 320 евро, а в случае повторного нарушения — приостановка действия водительских прав на срок до двух месяцев.