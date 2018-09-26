Свердловский губернатор представил послам Евросоюза заявку на ЭКСПО-2025

Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев 26 сентября представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Чрезвычайным и Полномочным Послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.

Ранее с инициативой о проведении такого мероприятия выступили власти Свердловской области. Предложение было поддержано иностранной стороной.

Посол Европейского союза в Российской Федерации господин Маркус Эдерер напомнил участникам презентации о том, что Екатеринбург наряду с японской Осакой и азербайджанским Баку сегодня борется за право проведения Всемирного ЭКСПО в 2025 году. Решение будет принято на генеральной ассамблее Международного бюро выставок уже в ноябре.

«Не знаю, проходят ли аналогичные мероприятия в представительствах в Токио и Баку. Но в духе позитивного взаимодействия со страной нашего пребывания мы посчитали, что Екатеринбургу и Свердловской области необходимо дать возможность представить свою кандидатуру», — сказал господин Эдерер.

Он также отметил, что Екатеринбург «очень символично расположен между Европой и Азией», добавив, что у региона хорошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО.

По словам Евгения Куйвашева, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнерами Среднего Урала. Свыше 30% общего внешнеторгового оборота области приходится именно на эти государства. Традиционно самые высокие показатели достигаются в сотрудничестве с Францией, Германией, Италией и Чехией.

Губернатор выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча станет импульсом к более подробному знакомству ее участников со Свердловской областью: историей региона и необъятными возможностями сотрудничества.

«Мы приветствуем активное участие наших партнеров из европейских стран в совместных экономических, культурно-гуманитарных проектах, а также в международных мероприятиях, организуемых на территории области. Пользуясь случаем, приглашаю вас в Свердловскую область, чтобы лично убедиться в уральском гостеприимстве и готовности к проведению глобальных международных проектов», — сказал Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что регион в 2013 году принял саммит Россия — ЕС, а в числе будущих крупнейших мероприятий назвал Второй глобальный Саммит производства и индустриализации (GMIS-2019) под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Российской заявке на ЭКСПО-2025 была посвящена отдельная часть презентации. Евгений Куйвашев заверил участников мероприятия в том, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения.

Детально о заявочном досье уральской столицы в ходе мероприятия рассказал заместитель генерального директора заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Азамат Цебоев. Он представил опыт Российской Федерации в части проведения крупнейших международных мероприятий, в числе которых — Олимпийские игры 2014 года и Чемпионат мира по футболу-2018. Также он презентовал концепцию проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге, планы по созданию уникального «умного города» на Урале и обозначил преимущества российской заявки.

«Россия сделает все, чтобы выставка прошла на высочайшем уровне и запомнилась участникам и гостям. Помимо упрощенной процедуры въезда в страну меры будут также касаться упрощения импорта товаров, необходимых для организации и проведения выставки, режима налогообложения, страхования и предоставления определенных государственных услуг. Считаем, что данные инициативы сделают территорию «умного города» привлекательной для инвесторов и предпринимателей со всего мира, что будет подкреплено статусом особой экономической зоны», — сказал Азамат Цебоев.

Он также напомнил, что, помимо прочего, стоимость участия в ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет ниже, чем у других городов-кандидатов.

Участники встречи — Послы стран-членов Евросоюза — в рамках презентации задали губернатору Евгению Куйвашеву интересующие их вопросы. Так, речь шла о концепции ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, наследии Всемирной выставки, опыте, полученном нашим регионом за время подготовки и проведения ЧМ-2018.