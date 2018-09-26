Борис Титов о запрете увольнения предпенсионеров: «Гора родила мышь»

Москва, , 14:26 — REGNUM Принятый закон об уголовной ответственности за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста не сможет полностью защитить граждан России от увольнения, считает Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил 26 сентября, у работодателей останется возможность уволить сотрудника на свое усмотрение, соблюдая все условия, которые и раньше существовали для всех возрастов.

Титов также отметил важное упущение — налоговые льготы для людей предпенсионного возраста так и не ввели.

«Для предпринимателей и всех заинтересованных говорю — гора родила мышь. СМИ вчера трагически сообщили: Госдума приняла закон о запрете увольнения граждан предпенсионного возраста. На самом деле в тексте закона говорится об уголовной ответственности за незаконное увольнение. А это значит — увольнять можно, но соблюдая все условия, которые и раньше существовали для всех возрастов. Есть разница? Но остаётся претензия к власти — льготы по налогам для предпенсионеров так и не дали», — подчеркнул он.

Напомним, 25 сентября Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон об уголовной ответственности за умвшленный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

Согласно новому закону, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста будут наказываться штрафом на сумму до 200 тыс. рублей. Кроме того могут быть назначены обязательные общественные работы сроком до 360 часов. Под предпенсионным возрастом подразумевается период до пяти лет до выхода на пенсию.

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