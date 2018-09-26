«Достойный кандидат» – Стивен Сигал хочет стать губернатором Приморья

Владивосток, , 14:39 — REGNUM Актёр и сценарист Стивен Сигал заявил, что хочет стать губернатором Приморского края. Большинство пользователей соцсетей не одобрили кандидатуру голливудского актёра, однако нашлись и те, кто был бы готов проголосовать за Сигала.

«Наконец-то достойный кандидат!» — пишет Александр Л. в Twitter.

https://twitter.com/oldLentach/status/1044861899710648320

Юзеры отметили, что Стивен Сигал не растерялся в сложной ситуации, сложившейся в Приморье. Некоторые из них пишут, что актёр адекватнее, чем российские политики. Кто-то признается, что между кандидатом от партии «Единая Россия и Сигалом выбрали бы второго.

Однако большинство пользователей придерживается противоположного мнения. Они отметили, что Стивену Сигалу скромности не занимать и он рано перестал себя чувствовать гостем в чужой стране. Юзеры так же считают, что на мировой арене Россия превращается в цирк.

«Импортные гости, а в кротчайшие сроки граждане России, в трудоустройстве затруднения не испытывают и от скромности не умрут», — отмечает Сергей Борисович.

«Россия на мировой арене в прямом смысле превратилась в цирк», — пишет Sashayasha.

О своём желании стать губернатором Приморского края голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, заявил на встрече со зрителями на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Он отметил, что его предки по отцовской линии из этого региона, поэтому актёр хочет изучать Приморье. Слова о желании еще и возглавить край вызвали овации зала.

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