Бывший премьер-министр Израиля возглавит компанию по производству марихуаны

Иерусалим, , 17:46 — REGNUM Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак станет главой совета директоров компании InterCure, занимающейся производством медицинской марихуаны. По сообщениям израильского бизнес-издания Globes, Барак будет заниматься развитием международных связей компании.

Согласно договору, бывший израильский премьер будет работать 40 часов в месяц, за что получит $10 тысяч. Для бывшего политика также предусмотрены премии по результатам работы. Кроме того, Барак получит опционы на покупку 5% компании.

Сам Барак заявил, что намерен выстроить такую стратегию деятельности компании, которая позволит InterCure стать мировым лидером в данной области. Руководство компании уверено, что мировая известность бывшего премьера и его связи положительно скажутся на успехах компании.

На данный момент InterCure — единственная компания на бирже Тель-Авива, которая имеет лицензию на все этапы производства медицинских препаратов из каннабиса.