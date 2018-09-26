Каждый третий гражданин РФ провёл летний отпуск дома

Москва, , 14:16 — REGNUM Летом 2018 года большинство граждан РФ не ездили на отдых ни на море, ни тем более за границу. Поездки за рубеж совершили всего 6% опрошенных. Каждый третий респондент провёл свободные летние дни дома (32%). А 22% россиян вообще не удалось взять отпуск летом. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным исследования, отдохнуть на берегах Черного моря смогли более 9% респондентов. На курортах Краснодарского края побывали 6%, в Крыму — 3%. При этом самыми предпочтительными видами отдыха были названы отдых на даче (35%), походы, рыбалка и охота (34%). Также в списке популярных оказались экскурсии и путешествия по историческим местам, отдых дома (по 31%).

«Траты на выездной отдых этим летом немного снизились по отношению к прошлому году, при этом они оказались ниже предполагаемых», — заявили в ВЦИОМ.

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Так, бюджет на одного члена семьи составил 37 179 рублей (против 37 363 в 2017 году). При этом мае 2018 года в среднем россияне планировали потратить 44 205 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 года практически у двух третей жителей России (61%) летний отдых ограничился домом и дачей, ещё 20% не поехали отдыхать.

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