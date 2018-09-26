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Пограничники из Казахстана и России выявили 40 нарушителей границы

Общество

К уголовное и административной ответственности привлечены 30 человек

Астана, 26 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  В ходе операции «Мекен чеги-2018» на российско-казахстанской границе пограничники двух стран привлекли к уголовной и административной ответственности более 30 человек за нарушение пограничной безопасности. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России со ссылкой на пограничное УФСБ по Курганской и Тюменской областям.

В ходе операции пограничники также выявили более 40 человек, попытавшихся пересечь границу с нарушением законодательства.

В операции приняли участие пограничные отряды регионального управления «Солтустiк» пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ходе совместной операции «Граница дружбы — 2018» российские и казахстанские пограничники задержали 150 нарушителей государственной границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники из Казахстана и России задержали 150 нарушителей границы

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Незаконное пересечение государственной границы
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