Пограничники из Казахстана и России выявили 40 нарушителей границы

Астана, , 14:15 — REGNUM В ходе операции «Мекен чеги-2018» на российско-казахстанской границе пограничники двух стран привлекли к уголовной и административной ответственности более 30 человек за нарушение пограничной безопасности. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России со ссылкой на пограничное УФСБ по Курганской и Тюменской областям.

В ходе операции пограничники также выявили более 40 человек, попытавшихся пересечь границу с нарушением законодательства.

В операции приняли участие пограничные отряды регионального управления «Солтустiк» пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ходе совместной операции «Граница дружбы — 2018» российские и казахстанские пограничники задержали 150 нарушителей государственной границы.

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