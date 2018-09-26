На Ямале отложили «тихий час»

Салехард, , 14:10 — REGNUM Законопроект о дневной тишине отложен Заксобранием ЯНАО на неопределённый срок. Парламентарии решили обсудить необходимость «тихого часа» с жителями региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, законопроект о тишине с 13:00 до 15:00 по местному времени наделал немало шума. На Ямале соблюдается ночная и утренняя тишина в будни в период с 23:00 до 7:00, в выходные дни с 23:00 до 9:00. Исключением являются шумные срочные аварийные или спасательные работы.

Предложение региональных депутатов узаконить два часа тишины в дневное время смущает родителей подвижных детей, строителей, ремонтников и других ямальцев. В целом жители автономного округа были не довольны волюнтаризмом парламентариев, не спросивших мнение населения. Об этом ямальцы активно пишут в социальных сетях.

А штрафы за шум на Ямале немалые: нарушителей из граждан наказывают суммой от 500 до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей. Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, влекут наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Как пояснил ИА Север-Пресс председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад, именно население сподвигло депутатов Заксобрания ЯНАО на законопроект о дневной тишине.

«Подобные дополнительные ограничения введены в других российских регионах — Москве, на Алтае, например. На заседании комитета мы рекомендовали снять законопроект с повестки ближайшего заседания. Хотим получить отзывы о необходимости введения дополнительных часов тишины из всех муниципальных образований», — сообщил региональный парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Бунт родителей, войны за молоко и 400 млн хищений: Ямал в середине сентября