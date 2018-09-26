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Скорую помощь в Москве назвали самой быстрой в Европе

Общество

10,8 минут составляет время прибытия скорой при инфарктах

Скорую помощь в Москве назвали самой быстрой в Европе
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Скорая помощь

Москва, 26 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Самая быстрая в Европе и одна из самых быстрых в мире является скорая помощь в Москве. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, среднее время приезда машины скорой помощи на вызовы по ДТП составляет около 7,8 минут, на экстренные вывозы — 10,7 минут.

Хрипун добавил, что 10,8 минут составляет время прибытия скорой при инфарктах, 10,9 минут — при инсультах.

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