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В Казахстане выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих наркотики

Общество

Министерство информации и коммуникации республики заблокировало 529 сайтов

В Казахстане выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих наркотики
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Поймали с поличным

Астана, 26 сентября 2018, 13:54 — REGNUM  В Казахстане выявлено 845 интернет-ресурсов и 12 телеграм-каналов, рекламирующих и распространяющих наркотические средства. Об этом 26 сентября заявил депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Абдиров в ходе обсуждения законопроекта, сообщает 26 сентября издание Zakon.kz.

По словам депутата, министерство информации и коммуникации республики заблокировало 529 сайтов, рекламирующих наркотики. Абдиров добавил, что за 20 лет в Казахстане количество преступлений, связанных с наркотиками, и случаев злоупотребления наркотиками снизилось более чем в два раза.

Отметим, 26 сентября депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроекта «О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам».

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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