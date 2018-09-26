Среда, 26 Сентября 2018 года
15:46:45 МСК

Москва погрузилась в холодную осень: фоторепортаж

Общество

Все стараются скорее укрыться от дождя, и лишь в недолгих перерывах перед новой порцией ливневых потоков на улице можно встретить немногочисленных прохожих

37
Москва погрузилась в холодную осень: фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Кони у памятника М. Шолохову плывут в осени

Москва, 26 сентября 2018, 14:34 — REGNUM  После затяжного лета и превышающих сезонные нормативы температур, Москва резко погрузилась в холодную осень. С 24 сентября москвичи и гости столицы были вынуждены резко переодеться в теплые пальто и шарфы и вооружиться зонтами. Все стараются скорее укрыться от дождя, и лишь в недолгих перерывах перед новой порцией ливневых потоков на улице можно встретить немногочисленных прохожих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

5
Вид на Кремлёвский проезд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на Кремлёвский проезд
15
На улице ждёт дождь
Василий Иванов © ИА REGNUM
На улице ждёт дождь
14
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову
Василий Иванов © ИА REGNUM
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову
29
Прохожие на Старом Арбате
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прохожие на Старом Арбате

Даже на Старом Арбате, славящемся своей запруженностью, можно передвигаться достаточно свободно: осиротевшие веранды прилегающих друг к другу ресторанов заставлены прислоненными к столикам стульями. Витрины кафе усыпаны пунктиром дождевых капель.

33
Уже не сезон
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уже не сезон
34
Фонтан Времена года в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фонтан Времена года в Александровском саду
36
Частичка осени на продажу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Частичка осени на продажу
32
Тень от памятника Г.К. Жукову
Василий Иванов © ИА REGNUM
Тень от памятника Г.К. Жукову
12
Лондон движется по осенним московским улицам
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лондон движется по осенним московским улицам
14
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову
Василий Иванов © ИА REGNUM
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову

При этом нельзя сказать, что изменившиеся погодные условия полностью отвадили от Москвы туристов. Например, вместо прогулок вокруг Кремля промокшие тургруппы облюбовали ГУМ, окрестные рестораны и старые станции метро.

21
Осенний торг в ГУМе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний торг в ГУМе
20
Осенний антураж в ГУМе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний антураж в ГУМе
25
Осень в ГУМе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осень в ГУМе
26
Осень в ГУМе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осень в ГУМе
27
Политики дождя не боятся
Василий Иванов © ИА REGNUM
Политики дождя не боятся
31
Староарбатский джентльмен всегда сохраняет элегантность
Василий Иванов © ИА REGNUM
Староарбатский джентльмен всегда сохраняет элегантность
17
Огоньки над Никольской
Василий Иванов © ИА REGNUM
Огоньки над Никольской
37
Шаги в осень
Василий Иванов © ИА REGNUM
Шаги в осень

Смотрите галерею к статье

regnum author Василий Иванов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить