Москва погрузилась в холодную осень: фоторепортаж

Москва, , 14:34 — REGNUM После затяжного лета и превышающих сезонные нормативы температур, Москва резко погрузилась в холодную осень. С 24 сентября москвичи и гости столицы были вынуждены резко переодеться в теплые пальто и шарфы и вооружиться зонтами. Все стараются скорее укрыться от дождя, и лишь в недолгих перерывах перед новой порцией ливневых потоков на улице можно встретить немногочисленных прохожих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Даже на Старом Арбате, славящемся своей запруженностью, можно передвигаться достаточно свободно: осиротевшие веранды прилегающих друг к другу ресторанов заставлены прислоненными к столикам стульями. Витрины кафе усыпаны пунктиром дождевых капель.

При этом нельзя сказать, что изменившиеся погодные условия полностью отвадили от Москвы туристов. Например, вместо прогулок вокруг Кремля промокшие тургруппы облюбовали ГУМ, окрестные рестораны и старые станции метро.

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